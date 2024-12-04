ЛНМУ реформують у комунальне некомерційне підприємство

Кабмін підтримав ініційовану МОЗ постанову щодо реорганізації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького у державне некомерційне підприємство. У результаті такої реформи університет поєднуватиме функції лікувального закладу та вишу.

Як повідомляється на сайті уряду, у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького реалізовуватиметься експериментальний проєкт із запровадження сучасних підходів в медичній освіті.

«Заклад отримає автономію у прийнятті управлінських рішень та буде вільним у розпорядженні коштами завдяки переходу на модель оплати за навчання студентів, подібну до Програми медичних гарантій. В рамках проєкту ЛНМУ має організувати постійне залучення студентів та викладачів до надання медичної допомоги, а практиків – до навчання та науки», – йдеться в повідомленні.

Урядовці зазначили, що основна ідея експериментального проєкту – у посиленні практичного навчання студентів-медиків та реальної автономії закладу.

«Постанова передбачає реорганізацію ЛНМУ у державне некомерційне підприємство із дуальним статусом закладу охорони здоров’я (ЛНМУ має ліцензію на провадження медичної практики) та закладу вищої освіти. На базі клінічних кафедр ЛНМУ вперше в Україні буде діяти університетська лікарня», – додали в уряді.

Завдяки проєкту вперше в Україні буде реалізовано концепцію університетської лікарні, яка працюватиме за сучасними світовими стандартами. Це має покращити підготовку лікарів та надання пацієнтам якісної допомоги. Також ЛНМУ матиме автономію у визначенні оплати праці. Експериментальний проєкт, на думку урядовців, також дозволить залучати найкращих закордонних спеціалістів до навчання студентів та надання медичної і реабілітаційної допомоги пацієнтам університетської лікарні.

Постанова врегульовує, як працюватиме і фінансуватиметься ЛНМУ, як розпоряджатиметься коштами, яким буде освітнє навантаження, як надаватиметься допуск до медичної практики тощо.

У серпні цього року Львівська облрада погодила передачу Львівської обласної клінічної лікарні з обласної в державну власність для подальшого створення там університетської лікарні. ЛОКЛ стане структурним підрозділом Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, раніше це вже відбулося з колишньою лікарнею Львівської залізниці, що на вул. Огієнка.