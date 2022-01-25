Контррозвідка СБУ викрила банду, яку координували російські спецслужби

Служба безпеки України викрила організоване злочинне угруповання, яке координували представники російських спецслужб. Злочинці готували розбійні напади на міські об’єкти в прикордонних областях України.

Масштабну операцію контррозвідники провели у Житомирі та Харкові, повідомляє СБУ у вівторок, 25 січня. Групу організували двоє місцевих жителів, один з яких має російське громадянство. «Кандидатів» до складу банди вони відбирали під прикриттям нібито працевлаштування в охоронній фірмі. Для цього використовували зв’язки серед представників криміналітету.

Організатори банди займалися підготовкою до вчинення серії розбійних нападів на міські об’єкти, у тому числі комерційні. Як зазначає СБУ, це мало призвести до дестабілізації внутрішньої обстановки в регіонах.

СБУ провела обшуки за місцями перебування обох організаторів угруповання. Серед вилученого у зловмисників – вибуховий пристрій, стрілецька зброя, боєприпаси, спеціальні технічні пристрої, чернетки з планами підготовки розбійних нападів, а також комп’ютери із «доказами протиправної діяльності».

Наразі слідчі намагаються встановити усі обставини правопорушень та притягнути винних до відповідальності.