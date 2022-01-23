Державний секретар США Ентоні Блінкен відкинув ідею введення економічних санкцій проти Росії зараз, заявивши, що це підірве здатність Заходу стримувати потенційну російську агресію проти України.

«Коли справа стосується санкцій, мета цих санкцій – стримувати російську агресію. І тому, якщо вони спрацьовують зараз, ви втрачаєте ефект стримування», – сказав Блінкен в інтерв’ю телеканалу CNN у неділю, 23 січня, повідомила «Європейська правда».

Він зазначив, що США разом зі своїми європейськими союзниками зосередили увагу на нарощуванні загрози масових наслідків для Росії, аби відмовити президента Володимира Путіна від введення військ в Україну та залишити двері відчиненими для дипломатії.

Нагадаємо, раніше за введення санкцій проти Росії до її можливого вторгнення в Україну закликали президент Володимир Зеленський і міністр оборони Олексій Резніков.