Президент США Джо Байден на прес-конференції 19 січня розповів про сценарії застосування санкцій проти Росії

В арсеналі у Москви є великий спектр засобів агресивного впливу на Україну, але за новий перетин кордону суверенної держави військами РФ будуть введені найсильніші санкції Заходу, заявили президент США Джо Байден і спікер Білого дому Джен Псакі. Вони уточнили, що потужність нових санкцій проти Росії залежатиме від того, який тип агресії Кремль застосує проти України, повідомила LIGA.net.

Після виступу Байдена на прес-конференції журналіст вирішив уточнити й запитав: «Ви хочете сказати, що “незначне вторгнення” в Україну не призведе до “потужних” санкцій, якими ви погрожуєте? Ви фактично даєте Путіну дозвіл зробити “невелике” вторгнення”?»

Байден відреагував на це сміхом і сказав – «ось як це прозвучало, так?», маючи на увазі, що сталося, мабуть, різнотлумачення і нерозуміння його попередніх слів.

Президент США пояснив, що будь-який новий перетин кордону військами та вбивства українських солдатів Вашингтон вважатиме за вторгнення, яке спричинить потужні санкції. Американський лідер наголосив, «щоб це було чітко зрозуміло»: «Введення серйозних санкцій проти доларових транзакцій та інших речей – це негативно вплине на США та економіку Європи, і буде руйнівним для Росії».

Але, додав Байден, є й інші зловмисні дії Кремля – кібератаки, використання колабораціоністів в українській політиці, агентів ФСБ та інше, за спроби застосувати які також буде реакція з-за океану, але іншого типу.

«Якщо вони продовжать використовувати кібератаки... Що ж, ми можемо відповісти тим самим», – зазначив він.

Пізніше аналогічне питання поставили і Псакі, але вона відповіла на нього так само: «Президент Байден чітко дав зрозуміти президентові Росії: якщо якісь російські збройні сили перейдуть кордон України, це буде відновленням вторгнення, і воно буде зустрінуте швидкою, жорсткою та єдиною відповіддю зі сторони США та наших союзників».

Речниця президента США уточнила, що Байден «за своїм багаторічним досвідом» знає, що росіяни мають великий арсенал засобів агресії крім суто військових дій: кібератаки або «парамілітарну тактику».

«І сьогодні він підтвердив, що на ці акти російської агресії буде дано рішучу, взаємну та згуртовану відповідь [США та союзників по НАТО]», – резюмувала вона.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росію від нового вторгнення в Україну можуть стримати превентивні санкції.