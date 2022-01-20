Олексій Резніков наголосив на важливості превентивних санкцій проти Росії

Введення санкцій проти Росії до її можливого нового вторгнення в Україну може стримати Кремль, вважає міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив, що США, Велика Британія та європейські партнери можуть робити більше для оборони України.

«Наприклад, в економічній сфері санкції можуть бути введені до вторгнення, не після. Це дуже важливий крок – зробити це до, а не після. І ми можемо зупинити їх і стримати», – сказав Резніков в ефірі програми BBC Hard Talk, пише в четвер, 20 січня, LIGA.net.

Він також сказав, що Захід має безліч варіантів відповіді Росії. Наприклад, фінансові агенції США та Європи можуть показати, що можуть легко заморозити активи російських олігархів із ближнього оточення президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, минулого тижня на переговорах із США, НАТО та в ОБСЄ Росія отримала відмову на її вимогу не брати Україну до НАТО. Після цього у Білому домі заявили, що РФ шукає привід для вторгнення в Україну і для цього може сама атакувати бойовиків на Донбасі «під чужим прапором».

19 січня президент США Джо Байден пригрозив Росії небаченими санкціями у разі нового вторгнення в Україну. Зокрема, він заявив, що російські банки не зможуть здійснювати операції з доларом.