Володимир Зеленський сказав американським сенаторам, які відвідали Київ цього тижня, що очікування на введення санкцій проти Росії до моменту вторгнення нічого не дає Україні. Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на власні джерела.

Нещодавно, семеро сенаторів від Демократичної та Республіканської партій зустрілися в Києві із Зеленським та іншими високопосадовцями. Зеленський подякував сенаторам за підтримку, але наголосив, що справжнє стримування означатиме негайні дії, щоб дати сигнал Володимиру Путіну, що зі США не варто жартувати.

«Газопровід "Північний потік-2" має бути санкціонований зараз, а будь-які "майбутні" санкції ... не допомагають. Санкції, обумовлені подальшою ескалацією, в кращому випадку нейтральні, у гіршому фактично надихають Путіна. Путін не розуміє таких розмитих погроз. "Якщо" немає в його словнику. Є "так", а є "ні", ось і все», – заявив сенаторам президент України.

Один із сенаторів розповів журналістам, що загальний тон зустрічі з Зеленським був позитивним і теплим, незважаючи на розбіжності щодо того, коли мають бути запроваджені санкції.

«У центрі уваги політики адміністрації США є створення найжорсткішого пакету санкцій, який може бути запроваджений у координації з європейськими союзниками, тому що хочемо ми того чи ні, але європейці мають тут сильнішу руку щодо санкцій, які можуть справді завдали шкоди Росії», – сказав помічник. Джерело, близьке до Зеленського, також наголосило, що зустріч була позитивною і український уряд цінує двопартійну підтримку.

Нагадаємо, що сенат США зараз працює над великим пакетом санкцій, щоб утримати Росію від нападу на Україну. Демократи та республіканці єдині у своїй підтримці України, але мають різні підходи щодо того, коли і які саме санкції вводити. Зокрема, у минулий четвер демократи заблокували санкції щодо «Північного потоку-2».