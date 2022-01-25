Йенс Столтенберг пообіцяв не розміщувати війська в Україні

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати свої бойові частини в Україні попри наростання російської загрози. Водночас він зазначив, що НАТО докладе зусиль для зміцнення своєї бойової готовності, особливо на східному фланзі. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на інтерв’ю Столтенберга, яке той дав CNN.

Високопосадовець розповів, що Альянс збільшив свою присутність у східній частині, у Чорноморському та в Балтійському регіонах. Однак розміщувати свої бойові підрозділи в Україні не буде.

«НАТО не буде розміщувати бойові підрозділи НАТО в Україні, але ми повинні бути впевнені, що не виникне непорозуміння щодо нашої готовності, нашої відданості захисту всіх союзників, особливо у східній частині Альянсу», – сказав Столтенберг.

Столтенберг сказав у інтерв’ю, що НАТО також зважує, чи слід йому ще більше посилити свої позиції внаслідок розміщення бойових груп, у тому числі на південному сході Альянсу.

На його думку «сильне стримування – найкращий спосіб запобігти будь-якому нападу на будь-якого союзника по НАТО і найкращий спосіб запобігти конфлікту».

Столтенберг також сказав, що «все ще є дипломатичний вихід» з російсько-української кризи, «але це вимагає, щоб Росія зробила кроки з деескалації і була готова сумлінно брати участь у політичних переговорах з НАТО і союзниками по НАТО».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країни НАТО вирішили посилити присутність Східній Європі через нарощування військ Росії біля українського кордону.