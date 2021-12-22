Оператор газорозподільних мереж ПАТ «Львівгаз» підвищить тариф на доставку газу у 2022 році лише на 1 копійку. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг на засіданні в середу, 22 грудня.

Раніше «Львівгаз» планував підняти тариф за доставку газу майже у 2,5 рази: із 1,68 грн/м3 до 4,18 грн/м3. У компанії вважали, що підвищення дозволить збільшити зарплату для працівників «Львівгазу», модернізувати більше застарілих газових мереж, компенсувати збільшення обсягів витрат на розподіл газу через інфляцію та збитки компанії через те, що у попередні роки тариф був економічно не обґрунтований.

НКРЕКП на засіданні 22 грудня погодила нові тарифи на 2022 рік для 40 газорозподільчих компаній, у тому числі ПАТ «Львівгаз». Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі «Львівгаз», газорозподільчій компанії дозволили підняти тариф лише на 1 копійку: з 1,68 грн/м3 до 1,69 грн/м3 без ПДВ. Оскільки споживачі разом із доставкою газу сплачують також й податок на додану вартість (20%), то остаточна ціна в платіжці для них становитиме 2,03 грн/м3.

Вартість доставки газу розраховують індивідуально для кожного абонента. Вона залежить від спожитого обсягу газу за минулий рік. Формула щомісячного платежу – річний обсяг споживання за минулий газовий рік, поділений на 12 та помножений на вартість доставки газу з ПДВ.