Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дозволила споживачам, які користуються послугами постачальника «останньої надії» – «Нафтогаз України» – отримувати газ ціною 7,36 грн/м3 (із ПДВ). Таке рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні у четвер, 9 грудня.

Постачальник «останньої надії» – це компанія, до якої автоматично переходять споживачі газу, якщо їх постачальник збанкрутів або неспроможний виконувати свої обов’язки. В Україні постачальником «останньої надії» державний «Нафтогаз України». Потім споживач має обрати постійного постачальника газу з тих, що є на ринку (близько 70 компаній), та укласти з ним угоду. Якщо встановлений законом час сплив, а договору не укладено, тоді постачальник «останньої надії» може припинити постачання газу.

Через стрімке підвищення цін на газ, собівартість постачання газу від постачальника «останньої надії» становить близько 30 грн/м3. Тому НКРЕКП вирішила встановити для побутових споживачів «Нафтогазу» ціну річного тарифу на газ – 7,96 грн/м3.

Зазначимо, що в Україні послугами постачальника «останньої надії» користуються 347 тис. побутових споживачів газу. У жовтні «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для клієнтів «останньої надії» з 12 грн/м3 до 16,56 грн/м3.