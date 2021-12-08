Тарифи на газ у Львівщині

У грудні побутові клієнти ТОВ «Львівгаз збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», купуватимуть газ за ціною 7,99 грн за кубометр. Критично високий рівень цін на європейських ринках енергоресурсів не вплине на вартість газу для домогосподарств, що користуються послугами компанії.

«Завдяки тому, що ми уклали прямий договір з «Нафтогазом» на закупівлю газу, наші побутові клієнти можуть отримувати газ за вигідною ціною – 7,99 грн за кубометр. Ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон і діє до 30 квітня включно», – повідомив директор ТОВ «Львівгаз збут» Павло Майк.

За підсумками моніторингу цін 63 постачальників, який опублікував консультаційний центр «Газправда», видно, що ціна ТОВ «Львівгаз збут» – 7,99 грн – нижча від середньої по Україні, яка становить в грудні 8,80 грн.

У цьому опалювальному сезоні побутові клієнти ТОВ «Львівгаз збут» отримують газ в рамках двох комерційних пропозицій: «Твій газ Річний» та «Твій газ Рівномірний платіж». Базовим річним тарифом користується понад 812 тисяч побутових клієнтів. Ще майже 8 тисяч клієнтів оцінили переваги нового «рівномірного» тарифного плану. Завдяки сплаті за газ рівними частинами протягом року деякі клієнти отримали можливість зменшити взимку витрати на обігрів домівок з індивідуальним опаленням до 40%. Для кожного з цих тарифів ціна кубометра до кінця квітня 2022 року залишиться незмінною – 7,99 грн.