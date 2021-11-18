7859 клієнтів зменшили витрати на газ в опалювальний період

Цього року компанія «Львівгаз збут», що працює під брендом ТВІЙ ГАЗЗБУТ, вперше запропонувала своїм клієнтам тарифний план «Твій газ Рівномірний платіж». Підключитися до нового тарифу побутові споживачі могли з травня до кінця вересня.

«7859 клієнтів ТОВ «Львівгаз збут» зацікавились можливістю сплачувати за газ рівними частинами. Найбільше договорів на підключення тарифу уклали мешканці Львівського (2899), Червоноградського (966), Золочівського (956), Яворівського (850) та Стрийського (804) районів. Середнє значення щомісячного платежу становить 1100 гривень», – розповів директор ТОВ «Львівгаз збут» Павло Майк.

Новий тарифний план особливо зручний та вигідний для тих, хто має індивідуальне опалення. Замість багатотисячних рахунків в зимові місяці, споживачі розділили фінансове навантаження на рівні частини, залежно від місяця приєднання до тарифу.

Клієнти ТОВ «Львівгаз збут» вже отримали перші рахунки в новому опалювальному сезоні. І хоча жовтень ще не був надто холодним, перші результати «рівномірної оплати» вже відчутні.

Львів'янка Надія Олійник переконала батька підключити новий тариф ще в травні.

«Минулої зими в холодні місяці ми отримували рахунки за газ по 2,5-3 тисячі гривень. А з рівномірним тарифом наш щомісячний платіж складає 1570 гривень. Виділити таку суму зі щомісячного родинного бюджету значно легше. У жовтні ми використали 240 кубів. Якби довелось платити за фактичними показниками лічильника, то вийшло б понад 1900 грн. І це лише півмісяця опалення. Однозначно бачимо переваги», – розповіла Надія Михайлівна.

Ще одна з переваг цього тарифу – відсутність боргів. Регулярні помірні платежі, які деякі клієнти почали сплачувати ще влітку, застрахували від багатотисячних рахунків в зимовий період, коли використовується найбільше енергоресурсу.

ВАЖЛИВО

Що потрібно знати клієнтам, які сплачують за газ за тарифом «Твій газ Рівномірний платіж»: