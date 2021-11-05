Міністр енергетики каже, що борг за газ йому нарахували помилково

Васильківський суд у Київській області відмовив міністру енергетики Германові Галущенку у задоволенні його позову до ТОВ «Київоблгаз Збут», в якому урядовець просив визнати неправомірним нарахований йому борг у 76 125 грн. Відповідне рішення суд ухвалив ще 21 вересня, але оприлюднили його тільки зараз, пише НВ.

У рішенні суду зазначено, що в будинку міністра встановлено два газових лічильника, за одним з яких йому у грудні 2018 року ТОВ «Київоблгаз Збут» нарахував борг у 61850 грн та вручив акт про порушення, а саме про несанкціоноване відновлення споживання газу після відключення та пошкодження пломби на приладі. Акт про порушення підписав представник міністра та один із охоронців його будинку. Відповіді від газовиків Герман Галущенко не домігся, газ йому відключили, а борг зріс.

Також у рішенні суду ідеться про те, що Герман Галущенко стверджував, що газовий лічильник, за яким нарахували борг, несправний, та він не пустив представників «Київоблгаз Збуту» до повірки лічильника і, попри виділений судом час, не зробив необхідні експертизи, щоб довести несправність лічильника. Враховуючи цю обставину, Васильківський міськрайонний суд Київської області відмовив Герману Галущенку у задоволенні позовних вимог.

До суду на «Київгаз Збут» Герман Галущенко подав у квітні минулого року, ще до призначення на посаду міністра.

Сам Герман Галущенко на своїй Facebook-сторінці написав, що подав апеляцію на рішення Васильківського суду і сплатить нарахований борг тільки у разі, якщо програє апеляцію.

«Обсяги начебто поставленого газу були нараховані за показами старого лічильника, який не використовується. У позові зазначено, що нарахування за газ за непрацюючим лічильником постачальник зробив необґрунтовано. Згідно з рішенням суду від 21 вересня 2021 року, позов не був задоволений. Я подав апеляцію і планую використати усі можливі законні способи, щоб не оплачувати газ, який я не використовував. Відстоювати свою позицію у суді – це право споживача. Ця можливість особливо важлива, коли йдеться про облгаз і підконтрольного йому постачальника», – написав Герман Галущенко.

Згідно з декларацією про доходи Германа Галущенка, він володіє будинком площею у 319 м2 у селі Велика Солтанівка Васильківського району Київської області.

Нагадаємо, Герман Галущенко очолив міністерство енергетики наприкінці квітня 2021 року. За його кандидатуру на цю посаду проголосували 305 народних депутатів. До цього він був віце-президентом НАК «Енергоатом».