Міністр енергетики України Герман Галущенко

У четвер, 29 квітня, Верховна Рада України призначила новим міністром енергетики 47-річного Германа Галущенка, який до цього працював віце-президентом державного «Енергоатому».

Кандидатуру Галущенка підтримали 305 народних депутатів — фракція «Слуга народу», ОПЗЖ, «Батьківщина» та групи «За майбутнє» та «Довіра».

Посада очільника відомства Міністерство енергетики залишалась вакантною з березня 2020 року. Останні місяці керував відомством у ролі виконувача обов'язків Юрій Вітренко, якого 28 квітня призначили керівником «Нафтогазу».

Зауважимо, що Вітренко також претендував на посаду міністра енергетики, однак Верховна Рада двічі провалила голосування за його кандидатуру.

Формально кандидатуру подав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, однак голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявляв, що розглянути Галущенка запропонували саме в офісі президента Володимира Зеленського.

Освіта та початок кар’єри

Львів'янин Герман Галущенко здобув освіту юриста у Львівському університеті. Крім того, навчався в Українській академії зовнішньої торгівлі. Галущенко має ступінь кандидата юридичних наук та звання «Заслуженого юриста України».

Галущенко починав кар'єру у львівській прокуратурі. Згодом у Міністерстві закордонних справ обіймав посаду представника України у комітеті Ради Європи по боротьбі з корупцією. Також Галущенко працював на різних посадах в Адміністрації президента часів президенства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

З 2011 року працював у Міністерстві юстиції, після чого вперше потрапив до «Енергоатому».

Крім того, Галущенко з 2012 року викладає міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як Галущенко пов’язаний з енергетикою?

У сфері енергетики Герман Галущенко працював двічі. Спочатку на посаді директора з правового забезпечення НАЕК «Енергоатом» у 2013-2014 роках, а від травня 2020 року був віце-президентом компанії.

Народний депутат Гео Лерос виступав із критикою Галущенка через збитки «Енергоатому» під його керівництвом, а також через імпорт електроенергії з Росії.

«Є всі ознаки вважати, що менеджмент найважливішої стратегічної компанії України працює в інтересах країни-агресора та олігархів», — заявив депутат.

Лерос також заявляв про зв'язки Галущенка з впливовим в енергетичній сфері депутатом Андрієм Деркачем, який зараз під санкціями США, як російський агент.

Зв’язки з олігархами

Напередодні призначення Галущенка очільником Міненерго керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін висловився проти його кандидатури. Шабунін натякнув на особливі стосунки Галущенка з олігархами.

«Коли я вперше почув про можливе призначення міністром енергетики Галущенка — подумав, що це жарт. У нас же ніби деолігархізація на марші. А міністром призначають людину, за керівництва якої державний «Енергоатом» продавав електроенергію олігархам значно (часом ВДВІЧІ) дешевше ринку. Наприклад, лише за один тиждень на цій схемі "Енергоатом" подарував компаніям Ахметова і Коломойського наших 65 мільйонів грн», — написав пан Шабунін.

Він також зауважив, що через такий продаж НАБУ відкрило провадження, в рамках якого вже відбулись обшуки.

Крім того, блогер Карл Волох зауважив, що за період роботи Галущенка в «Енергоатомі» «одна з головних стратегічних компаній доведена майже до банкрутства та управлінського хаосу, а дії менеджменту відзначаються цілковитою некомпетентністю».

Своєю чергою, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко назвала всі закиди щодо Галущенка безпідставними та підтримала його кандидатуру.

Сам Галущенко раніше заперечував свою залежності від Деркача, Шефіра чи голови офісу президента Андрія Єрмака. Під час розгляду його кандидатури 29 квітня, виступаючи з трибуни парламенту, Галущенко знову заперечив свій зв’язок із Деркачем і олігархами, назвавши це «фейком»