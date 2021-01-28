Юрій Вітренко до приходу в уряд працював у «Нафтогазі»

Верховна Рада вдруге не призначила колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка першим віце-прем’єр-міністром – міністром енергетики і вугільної промисловості України. Таке рішення підтримали лише 204 депутати на засіданні парламенту в четвер, 28 січня, тоді як для призначення необхідно мінімум 226 голосів.

Подання про призначення Вітренка на цю посаду до Верховної Ради вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Перед цим кандидатуру Вітренка підтримав профільний комітет. За його призначення проголосували 14 з 18 членів парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, які були присутні на засіданні.

Нагадаємо, вперше за кандидатуру Вітренка парламентарі голосували 17 грудня. Як тепер, так і тоді, для його призначення на посаду першого віце-прем’єр-міністра – міністра енергетики і вугільної промисловості не вистачило голосів. При цьому попереднього разу Вітренко також не мав підтримки в профільному комітеті. Відтак 21 грудня Кабінет міністрів призначив Юрія Вітренка виконувачем обов’язків міністра енергетики.

Хто такий Юрій Вітренко

44-х річний економіст Юрій Вітренко з 2002 року працював у «Нафтогазі України», де обіймав посади помічника заступника голови правління, керівника підрозділу корпоративних фінансів, головного радника голови правління, позаштатного радника голови правління, директора з розвитку бізнесу, головного комерційного директора, головного виконавчого директора.

Після Революції гідності сформулював стратегію оборони в «газовій війні», яку веде Росія проти України та керував її реалізацією.

В липні 2020 року Юрія Вітренка звільнили з «Нафтогазу», а посаду, яку він обіймав, скоротили.