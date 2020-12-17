Верховна Рада не змогла призначити колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер, 17 грудня, підтримали лише 186 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Перед цим призначення Вітренка на цю посаду не підтримав комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Попри це, питання все ж було винесено в сесійну залу, де не набрало необхідної кількості голосів.

Напередодні голосування за призначення Вітренка міністром енергетики низка ЗМІ опублікували неправдиву інформацію про те, що «Нафтогаз» вже виплатив йому 4 млн доларів премії за результати спору у Стокгольмському арбітражі з «Газпромом» у справі про транзит газу. Однак, як розповів сам Вітренко, йдеться не про 4 млн доларів, а про надання йому довгострокових гривневих облігацій на суму, яку «Нафтогаз» йому заборгував. Ці облігації Вітренко отримає у рамках мирової угоди з «Нафтогазом».

Хто такий Юрій Вітренко

Економіст Юрій Вітренко з 2002 року працював у «Нафтогазі України». Обіймав у компанії посади помічника заступника голови правління, керівника підрозділу корпоративних фінансів, головного радника голови правління, позаштатного радника голови правління, директора з розвитку бізнесу, головного комерційного директора, головного виконавчого директора. Після Революції гідності сформулював стратегію оборони в «газовій війні», яку веде Росія проти України та керував її реалізацією.

В липні 2020 року Юрія Вітренка звільнили з «Нафтогазу», а посаду, яку він обіймав, скоротили.