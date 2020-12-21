Юрію Вітренку 17 грудня не вистачило 40 голосів у ВРУ для призначення першим віце-прем'єром - міністром енергетики України

Кабінет міністрів України призначив колишнього виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на інформоване джерело.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду увечері в понеділок, 21 грудня.

Зокрема, Вітренко призначений першим заступником міністра енергетики, а також на нього покладено обов'язки міністра.

Крім того, Кабмін звільнив Ольгу Буславець із посади першого заступника міністра енергетики за її заявою. Перед цим сьогодні стало відомо, що Буславець, яку після звільнення Кабміном залишили на цій посаді 20 листопада, подала у відставку.

Як інформував ZAXID.NET, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра енергетики України. Відповідну постанову підтримали лише 186 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Перед цим призначення Вітренка на цю посаду не підтримав комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Попри це, питання все ж було винесено в сесійну залу, де не набрало необхідної кількості голосів.

Напередодні голосування за призначення Вітренка міністром енергетики низка ЗМІ опублікували неправдиву інформацію про те, що «Нафтогаз» вже виплатив йому 4 млн доларів премії за результати спору у Стокгольмському арбітражі з «Газпромом» у справі про транзит газу. Однак, як розповів сам Вітренко, йдеться не про 4 млн доларів, а про надання йому довгострокових гривневих облігацій на суму, яку «Нафтогаз» йому заборгував. Ці облігації Вітренко отримає у рамках мирової угоди з «Нафтогазом».

Сам Вітренко після цього подав декларацію як кандидат на посаду заступника міністра енергетики. Відповідно до реєстру НАЗК, вона була зареєстрована у понеділок вранці.

Пізніше Вітренко повідомив, що президент Володимир Зеленський і фракція монобільшості «Слуга народу» мають намір повторно внести його кандидатуру, тому екс-директор «Нафтогазу» готовий поборотися за місце в уряді й відповідну підтримку.

Хто такий Юрій Вітренко

44-х річний економіст Юрій Вітренко з 2002 року працював у «Нафтогазі України», де обіймав посади помічника заступника голови правління, керівника підрозділу корпоративних фінансів, головного радника голови правління, позаштатного радника голови правління, директора з розвитку бізнесу, головного комерційного директора, головного виконавчого директора.

Після Революції гідності сформулював стратегію оборони в «газовій війні», яку веде Росія проти України та керував її реалізацією.

В липні 2020 року Юрія Вітренка звільнили з «Нафтогазу», а посаду, яку він обіймав, скоротили.