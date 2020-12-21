20 листопада уряд ухвалив рішення відсторонити Ольгу Буславець від виконання обов’язків міністра енергетики

Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець, яку після звільнення Кабміном залишили на цій посаді 20 листопада, подала у відставку. Про рішення подати у відставку Буславець повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона також опублікувала фотографію своєї заяви.

«Прошу звільнити мене з посади першого заступника міністра енергетики з 22 грудня 2020 року», – йдеться в тексті заяви.

Прийняла таке рішення. Наразі коментарів щодо причин та подальших планів не буде. Але далі обов‘язково буде... Опубліковано Ольга Буславець Понеділок, 21 грудня 2020 р.

Як повідомлялося, 16 квітня Кабмін призначив керувати енергетикою незручного для Коломойського кандидата Ольгу Богуславець. Кандидатура Буславець у президента Володимира Зеленського була пріоритетною після ряду співбесід, проте «для політичного балансу» президент вважав, що її заступником повинен бути Віталій Шубін, тодішній в.о. міністра енергетики.

На позачерговому засіданні 20 листопада уряд ухвалив рішення відсторонити Ольгу Буславець від виконання обов’язків міністра енергетики. Раніше її звинувачували в ухваленні рішень на користь енергохолдингу ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову.

Сама Буславець відкинула звинувачення про симпатії до ДТЕК та заявила, що вона - «державна людина» з державницьким мисленням. Крім того, за час керівництва Буславець в Україні гостро постало питання «зелених тарифів» та боргу перед «зеленою» генерацією.

Раніше, 18 грудня, суд визнав протиправним і скасував наказ Міністерства енергетики про звільнення Буславець, а також стягнув на її користь 139,09 тис. грн за час вимушеного прогулу, передають «Українські новини».

Також повідомлялося, що 17 грудня Рада розглянула кандидатуру колишнього виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка на посаду першого віце-прем'єр міністра - міністра енергетики, проте парламентарії не змогли зібрати необхідну кількість голосів. Пізніше в Раді заявили, що повторно розглянуть кандидатуру Вітренко у січні.