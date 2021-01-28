Виконувач обовʼязків міністра енергетики Юрій Вітренко прокоментував сьогоднішнє голосування Верховної Ради, на якому його не змогли призначити першим віце-прем’єр-міністром – міністром енергетики і вугільної промисловості України. Відповідний допис він опублікував у Facebook.

«У мене були зовсім інші особисті плани. Я розумів глибину проблем і відсутність рішень, які б всіх задовольняли. Я усвідомлював політичні ризики. Я розумів, скільки бруду на мене виллється. [...] Я чесно спробував. І мені не соромно звітувати за те, що я зміг зробити за місяць, при цьому з дуже обмеженими повноваженнями», – написав він.

Вітренко також опублікував текст своєї доповіді перед парламентарями, у якій він навів основні підсумки своєї діяльності на посаді впродовж місяця. Серед них він назвав погашення заборгованості по зарплаті перед шахтарями. Також до уряду було подано проект рішення, яке обмежило зростання ціни на електроенергію для населення, що, за словами Вітренка, запобігло зростанню ціни на електроенергію.

Серед інших досягнень в.о. міністра назвав монетизацію пільг, залучення «Укренерго» кредиту на 10 млрд грн, які спрямують на погашення боргів перед «Енергоатомом», а також зниження ціни на газ з лютого й уникнули віялових відключень у період холодів.

Зазначимо, що раніше Юрій Вітренко заявив в інтервʼю газеті «День», що в разі провалення повторного голосування за його призначення на повноцінну міністерську посаду, він піде з політики у приватний бізнес.

«Я поїду до сімʼї, буду займатися приватним бізнесом, вести нормальний спосіб життя тощо. Раніше я займався інвестиційним банківським бізнесом. Ми також почали дивитися у проміжок часу, коли я пішов з «Нафтогазу» і ще не був виконувачем обовʼязків міністра, на певні ІТ-проєкти, стартапи. Після нетривалого відпочинку зможу займатися цим», — розповів він.

Як інформував ZAXID.NET, Верховна Рада вдруге не призначила колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка першим віце-прем’єр-міністром – міністром енергетики і вугільної промисловості України. Таке рішення підтримали лише 204 депутати на засіданні парламенту в четвер, 28 січня.

17 грудня 2020 року Раді не вистачило голосів за призначення Вітренка міністром енергетики. 21 грудня Кабмін призначив Вітренка в. о. міністра енергетики.