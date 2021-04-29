Юрій Вітренко замінив на посаді голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, з яким разом працював в одній команді

Новий голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив, що очолити компанію йому запропонували президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це не було моєю ініціативою. Просто коли стало зрозуміло, що план призначити мене першим віце-прем'єром – міністром енергетики через об'єктивні і суб'єктивні причини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни – і президент, і прем'єр-міністр – запропонували розглянути такий варіант», – зазначив Вітренко в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

«Це не було якоюсь моєю персональною мрією. Я просто це роблю, тому що розумію відповідальність. Це може пафосно звучить, але компанія для мене рідна. Мені завжди було боляче дивитися на якісь проблеми “Нафтогазу”, що по інших напрямках не було тих успіхів, на які можна було б розраховувати», – пояснив Вітренко свою мотивацію.

За словами нового керівника «Нафтогазу», який рік тому був її виконавчим директором, це буде вже п'яте чи шосте його повернення в компанію.

«Чесно кажучи, я [в 2020 році] вже вирішив, що все: перевернута сторінка моєї роботи в “Нафтогазі”. Але виявилося, що це не так просто. Я з “Нафтогазу” йшов у 2003-му році, потім в 2005-му, потім в 2008-му, в 2009-му, – тобто разів п'ять, і щоразу думав, що точно це вже востаннє. Але, як бачите, виявилося, не востаннє», – додав він.

Вітренко сказав, що з нинішнім призначенням все вирішувалося в лічені години. При цьому він відкинув припущення, що фактор його складних відносин з напередодні звільненим керівником «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим міг зіграти певну роль у зміні голови правління компанії.

«Якби це було так, то могло б спрацювати набагато раніше», – сказав Вітренко.

За його словами, протиріччя з Коболєвим виникли через те, що він почав ставити голові правління питання, не виносячи їх на публіку, про проблеми в роботі компанії, її неефективність та необхідність міняти підходи з низки напрямків.

«Я відзначав ще в 2018 році, що треба міняти “Нафтогаз”, тому що якщо нічого не робити, то “Нафтогаз” стане збитковим», – заявив новий голова правління компанії.

Як повідомляв ZAXID.NET, Кабінет міністрів України 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління «Нафтогазу», призначивши на цю посаду екс-виконавчого директора цієї компанії, на той час виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Перед цим уряд припинив роботу наглядової ради компанії, яку має відновити з 30 квітня.

На такі кадрові зміни вже відреагували Державний департамент США та посли «Великої сімки». У їхніх заявах наголошується на тому, що від дотримання принципів корпоративного управління залежить довіра до України, а управління держпідприємствами має бути вільним від політичного втручання.