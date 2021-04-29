У США з огляду на зміни в керівництві НАК «Нафтогаз України» заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України. Про це у Twitter написав речник Державного департаменту США Нед Прайс.

«Повага до корпоративного управління, прозорість та доброчесність при призначенні персоналу в енергетичному секторі – чи то урядові, чи державні підприємства – є ключовим фактором для підтримки довіри до України та її прихильності до реформ», – написав він.

Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments - whether government or state-owned enterprises - is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 29, 2021

Також на рішення уряду звільнити голову «Нафтогазу» відреагувал посли країн «Великої сімки» (G7).

«Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язань України», – наголосили вони.

G7 Ambassadors note @Kabmin_UA decision to dismiss CEO & supervisory board of Naftogaz. Effective management & governance of SOEs in , free from political interference, is crucial to competitiveness, prosperity, & Ukraine fulfilling its international commitments. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 29, 2021

Що відомо про кадрові зміни в «Нафтогазі»

Кабінет міністрів України 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління «Нафтогазу», призначивши на цю посаду екс-виконавчого директора цієї компанії, чинного виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Перед цим уряд припинив роботу наглядової ради компанії, яку має відновити з 30 квітня.

При цьому торік, під час звільнення Вітренка з «Нафтогазу», він висловлював незадоволення роботою Коболєва, з яким разом працював у одній команді.

Зокрема, Вітренко, який наразі є членом уряду, торік стверджував, що Коболєв «органічно вписується у владу».