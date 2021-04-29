Міністр енергетики України Герман Галущенко

Верховна Рада України призначила на посаду міністра енергетики віце-президента «Енергоатому» Германа Галущенка.

За відповідне рішення проголосували 305 депутатів.

Кандидатуру Галущенка на розгляд парламенту виніс прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Профільний комітет підтримав це призначення.

До цього, з кінця 2020 року виконувачем обов'язків міністра був Юрій Вітренко, якого напередодні уряд призначив головою правління держкомпанії «Нафтогаз».

Посада міністра енергетики в Україні пробула вакантною з березня 2020 року.

Що відомо про нового міністра енергетики Галущенка?

Герман Галущенко 1995 року він закінчив Львівський державний університет, отримавши диплом юриста з відзнакою. Крім того, він має диплом магістра міжнародного менеджменту Української академії зовнішньої торгівлі за фахом менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Раніше працював у прокуратурі та Міністерстві закордонних справ. Також обіймав керівні посади у центральних органах виконавчої влади. У різні роки обіймав посади заступника керівника департаменту секретаріату адміністрації президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.

У 2013-2014 роках був виконавчим директором із правового забезпечення держпідприємства «Національна атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом». У 2020 році Кабмін призначив Галущенка віце-президентом цієї компанії.