Верховна Рада обрала міністром енергетики віце-президента «Енергоатому»
За кандидатуру Германа Галущенка проголосували 305 депутатів
Верховна Рада України призначила на посаду міністра енергетики віце-президента «Енергоатому» Германа Галущенка.
За відповідне рішення проголосували 305 депутатів.
Кандидатуру Галущенка на розгляд парламенту виніс прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Профільний комітет підтримав це призначення.
До цього, з кінця 2020 року виконувачем обов'язків міністра був Юрій Вітренко, якого напередодні уряд призначив головою правління держкомпанії «Нафтогаз».
Посада міністра енергетики в Україні пробула вакантною з березня 2020 року.
Що відомо про нового міністра енергетики Галущенка?
Герман Галущенко 1995 року він закінчив Львівський державний університет, отримавши диплом юриста з відзнакою. Крім того, він має диплом магістра міжнародного менеджменту Української академії зовнішньої торгівлі за фахом менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Раніше працював у прокуратурі та Міністерстві закордонних справ. Також обіймав керівні посади у центральних органах виконавчої влади. У різні роки обіймав посади заступника керівника департаменту секретаріату адміністрації президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.
У 2013-2014 роках був виконавчим директором із правового забезпечення держпідприємства «Національна атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом». У 2020 році Кабмін призначив Галущенка віце-президентом цієї компанії.