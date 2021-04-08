Виконувач обов'язків міністра енергетики України Юрій Вітренко спростував інформацію про те, що він нібито подав у відставку. Відповідну заяву чиновника опублікувало Міністерство енергетики після того, як низка ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про те, що Вітренко подав у відставку і навіть забрав з міністерства свої речі.

«Чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики під моїм головуванням носять маніпулятивний характер. У нас вистачає зовнішніх загроз, для ефективної боротьби з якими потрібна командна робота органів державної влади, і на посаді виконувача обов’язків міністра енергетики я докладаю зусилля саме для цього. Наразі я продовжую виконувати обов’язки міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту президента України, який заплановано на найближчі дні», – заявив Вітренко вранці четверга, 8 квітня.

Відставка Вітренка: що відомо

Напередодні про відставку Юрія Вітренка з посади виконувача обов’язків міністра енергетики повідомили джерела одразу трьох провідних українських ЗМІ: «Економічної правди», LIGA.net і LB.ua. Повідомлялося, що Вітренко не лише написав заяву про відставку, але й забрав з міністерства свої особисті речі.

ЗМІ повідомляли, що у Вітренка виникли розбіжності з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, який не приймає його та замкнув на собі прийняття усіх рішень.

Вітренко виконує обов'язки міністра енергетики з 21 грудня 2020 року. Верховна Рада двічі не змогла призначити його міністром енергетики – в обох випадках для цього бракувало голосів.