В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення ще до поїздки Зеленського до Катару

Юрій Вітренко написав заяву про звільнення з посади виконувача обов’язків міністра енергетики. Про це повідомляє «Економічна правда» із посиланням на власні джерела в середу, 7 квітня.

Зі слів джерел, про свій відхід Юрій Вітренко почав говорити ще близько двох тижнів тому. З того часу він вивіз свої речі з міністерства.

Як пише LB.ua із посиланням на кілька джерел, Вітренко написав заяву про звільнення ще до візиту президента Володимира Зеленського до Катару, який відбувся минулої неділі, 4 квітня.

За словами співрозмовників LB.ua, на Банковій розчаровані результатами роботи Юрія Вітренка – за три місяці перебування в якості в.о. міністра він так і не вирішив жодної проблеми в галузі, а своїми ініціативами навіть ускладнив відносини з міжнародними партнерами, зокрема із МВФ.

За даними джерел LIGA.net, у Вітренка виникли розбіжності з прем’єр-міністром Денисом Шмигаль, який не приймає його та замкнув на собі прийняття усіх рішень.

Пошук кандидатур на посаду замість Вітренка наразі триває. Співбесіди проводяться як з тими, хто раніше займав посаду міністра енергетики, так і з новими претендентами.

Нагадаємо, 21 грудня Кабінет міністрів призначив колишнього виконавчого директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка виконувачем обов’язків міністра енергетики. Перед тим Верховна рада двічі провалила його призначення на посаду першого віце-прем’єр-міністра – міністра енергетики і вугільної промисловості.

Раніше Юрій Вітренко заявив в інтервʼю газеті «День», що в разі провалення повторного голосування за його призначення на повноцінну міністерську посаду, він піде з політики у приватний бізнес.