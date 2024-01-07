Володимир Зеленський присвоїв Василю Малюку звання генерал-лейтенанта

Президент України Володимир Зеленський присвоїв голові СБУ Василю Малюку звання генерал-лейтенанта. Про це йдеться в указі від 6 січня, оприлюдненому на сайті президента.

Указом №3/2024 Василю Малюку, який мав звання генерал-майора, присвоєно звання генерал-лейтенанта.

Також указом №4/2024 Олександру Покладу, який мав звання бригадного генерала, присвоєно звання генерал-майора.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський підвищив у військовому званні керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Глава ГУР, який мав військове звання генерал-майора, став генерал-лейтенантом