Зеленський підвищив у званні голову СБУ Василя Малюка
Також підвищення у званні отримав заступник глави СБУ Олександр Поклад
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Володимир Зеленський присвоїв Василю Малюку звання генерал-лейтенанта
Президент України Володимир Зеленський присвоїв голові СБУ Василю Малюку звання генерал-лейтенанта. Про це йдеться в указі від 6 січня, оприлюдненому на сайті президента.
Указом №3/2024 Василю Малюку, який мав звання генерал-майора, присвоєно звання генерал-лейтенанта.
Також указом №4/2024 Олександру Покладу, який мав звання бригадного генерала, присвоєно звання генерал-майора.
Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський підвищив у військовому званні керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Глава ГУР, який мав військове звання генерал-майора, став генерал-лейтенантом
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