Президент Володимир Зеленський підвищив у військовому званні керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Буданов, який дотепер мав військове звання генерал-майора, став генерал-лейтенантом, йдеться в указі президента від 7 вересня.

«Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України», – сказано в указі.

Зазначимо, що Буданова підвищили у військовому званні в День воєнної розвідки.

24 серпня 2021 року Кирило Буданов отримав військове звання бригадного генерала, а у квітні 2022 – генерал-майора. Буданову – 37 років, він очолює воєнну розвідку з серпня 2020 року.