Кабмін призначив Євгенія Хмару виконувачем обовʼязків міністра оброни

У пʼятницю, 17 липня, Кабінет Міністрів призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ. Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

«За погодженням з президентом уряд призначив Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони, а Андрія Сибігу – тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ. Важливо зберегти безперервність роботи у сферах оборони та зовнішньої політики», – написав Сергій Корецький.

Також Сергій Корецький повідомив про реорганізацію структури міністерств, у межах якої відновили Міністерство аграрної політики та створили окреме Міністерство у справах громад, територій і внутрішньо переміщених осіб.

Зауважимо, що Андрій Сибіга обіймав посаду міністра закордонних справ із вересня 2024 року, замінивши на цій посаді Дмитра Кулебу, якого Верховна Рада звільнила 5 вересня 2024 року. У 2021–2024 роках Сибіга був заступником керівника Офісу Президента, а в період із 2016 до 2021 року – послом України в Туреччині.

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Генерал-майор Євгеній Хмара з 25 серпня 2025 року очолював Центр спеціальних операцій «А» СБУ. А з 5 січня 2026 року, після відставки Василя Малюка з посади голови СБУ, президент призначив його виконувачем обов’язків голови СБУ.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила прем'єр-міністром України Сергія Корецького та затвердила склад нового уряду. Водночас посади міністра оборони та міністра закордонних справ, які має подати президент, залишалися вакантними.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що висуне кандидатуру генерал-майора СБУ Євгенія Хмари на посаду очільника міноборони, а поки він перебуватиме у статусі виконувача обовʼязків. Водночас Ігор Клименко втратив посаду міністра внутрішніх справ, його замінив Іван Вигівський, який до цього був головою Нацполіції.

Ще раніше, 15 липня, Володимир Зеленський повідомляв, що разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та першим заступником керівника Офісу Президента Сергієм Кислицею обговорює можливі кадрові зміни в українському дипломатичному корпусі.