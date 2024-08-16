Гроші зберігали в спеціально облаштованих схованках

Співробітники Служби безпеки України на Київщині затримали начальників Бориспільського і Бучанського Територіальних центрів комплектування та їхнього спільника – громадянина країни Південного Кавказу. За даними слідчих, вони організували схему ухилення від мобілізації та заробили на ній понад 1 млн доларів. Про це у п’ятницю, 16 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генерального прокурора.

Слідчі встановили, фігуранти пропонували військовозобов’язаним посприяти в уникненні призову, надавши їм фальшиві документи, що нібито засвідчують непридатність до служби за станом здоров’я. За таку послугу затримані вимагали 27 тис. доларів. За цю суму ухилянтам надавали всі необхідні документи: фіктивну медичну довідку, а також супроводжували військовозобов’язаних під час проходження військово-лікарської комісії. За даними Офісу генерального прокурора, цими послугами скористувались щонайменше 20 військовозобов’язаних

«Для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких “втемну” залучали до злочинної схеми Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон», – йдеться у повідомленні.

Пошуком так званих клієнтів займався спільник начальників ТЦК – громадянина країни Південного Кавказу. Також у його обов’язки входила передача грошей.

СБУ затримала посередника у київському ресторані під час одержання 50 тис. доларів від нових клієнтів. Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих правоохоронці виявили понад 1,2 млн доларів готівкою. Більшу частину грошей зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін у домівках. Крім того, під час обшуку у помешканні іноземця виявили велику кількість зброї, зокрема, пістолет з глушником.

Слідчі Служби безпеки оголосили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1) та отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 369). Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.