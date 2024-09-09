Затримання керівника Бучанського ТЦК у серпні

Начальник Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації, вніс 1 млн грн застави, щоб вийти з-під варти. Одразу після цього йому повідомили про нову підозру і повернули до СІЗО. Про це повідомила пресслужба СБУ в понеділок, 9 вересня.

У серпні правоохоронці викрили посадовця та двох його спільників, які пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях підозрюваних виявили понад 1,2 млн доларів. Майже половину цієї суми знайшли у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін в оселі посадовця Бучанського ТЦК. Окрім цього, правоохоронці виявили в підозрюваних незареєстровану зброю, боєприпаси, фіктивні документи ТЦК та ВЛК десятків військовозобов’язаних чоловіків, які ухилялись від мобілізації.

У СБУ не називають імені підозрюваного. Утім раніше військовий та екссекретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок у Facebook повідомив, що СБУ затримали очільника Бориспільського районного ТЦК і СП Сергія Русіна та начальника ТЦК Бучанського району Леоніда Викочка.

Після затримання начальника територіального центру комплектування у Бучі суд вирішив відпустити його під заставу в 1 млн грн. Утім, одразу після внесення застави йому повідомили про нову підозру – у незаконному збагаченні на суму майже 14,4 млн грн (ст. 368-5 КК України).

Наразі посадовець перебуває під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше слідчі Служби безпеки повідомили затриманому і двом його спільникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);