Артем Мороз та Вікторія Хемич під час Ukrainian Fashion Week

П'ятеро ветеранів на протезях та менторка Unbroken взяли участь у презентації нової колекції одягу SS25 львівського бренду Andreas Moskin під час цьогорічного Ukrainian Fashion Week у Києві, який тривав з 1 до 4 вересня.

Дизайнери розповідають, що колекція одягу натхненна естетикою бохо та українським поетичним кіно 60-70-х років. Одяг на подіумі демонстрували як і професійні моделі, так і моделі на протезах – підопічні фонду Revived soldiers Ukraine, який займається реабілітацією військових. Про це ZAXID.NET повідомили в Andreas Moskin і розповіли, що також участь у показі взяла менторка львівського реабілітаційного центру Unbroken Вікторія Хемич, яка допомагає військовим. У 2022 році потрапила в ДТП, після якої їй ампутували ногу.

У коментарі ZAXID.NET піар-менеджер Andreas Moskin розповів, що однією з моделей став Максим Єрмохін зі Старокостянтинова, що на Хмельниччині. Він захищав країну ще до повномасштабної війни. У 2018 році отримав поранення, після якого йому ампутували ногу. Після протезування старший лейтенант ЗСУ Максим Єрмохін повернувся до служби. Також військовий є кавалером ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

«Також з нами був Микола Левкун з Прикарпаття (чоловік брав участь у бойових діях з 2014 року). Після поранення він втратив обидві кінцівки. У Revived soldiers Ukraine розповідали, що в нього був дуже важкий шлях реабілітації. Микола займається спортом, волонтерить», – розповів Микола Оліярник.

У показі участь взяв Дмитро Терещенко з Чернігова, який приєднався до лав ТрО 26 лютого 2022 року. На той час йому було 18 років. Дмитро Терещенко отримав поранення у 2023 році, після якого йому ампутували ногу. До повномасштабної війни він активно займався боксом. Після поранення він повернувся до спорту й на змаганнях ветеранів у США Air Force and Marine Corps Trials 2024 виборов п'ять золотих медалей.

До показу долучився Артем Мороз, який став до лав 241 бригади ТрО Києва на початку повномасштабного вторгнення. Під час боїв на Херсонщині військовий втратив обидві ноги. У США ветеран отримав спортивне протезування й через кілька місяців він біг Бостонський марафон.

«Ще один ветеран, який був на показі, це Олександр Кунгуров. Він був у лавах ЗСУ з 2015 року. У 2023 році він отримав важке поранення. У нього була висока ампутація ноги. Він дуже активний, плаває на каяках, танцює», – сказав Микола Оліярник.

Підготовка до показу. Фото Andreas Moskin

Зазначимо, що під час створення колекції дизайнери Андрій Моськін та Андреас Білоус представили нове бачення чоловічих костюмів. Вони зробили акцент на сорочках з льону, прикрашених китицями та мереживом, які відсилають до народного одягу. За словами дизайнерів, вони надихались фільмом «Білий птах з чорною ознакою» Івана Миколайчука та Юрія Іллєнка.

В Andreas Moskin додають, що готують проєкт у партнерстві з львівським реабілітаційним центром Unbroken. Йдеться про подкаст, на якому за найбільший донат розігруватимуть брендовий аксесуар. Всі пожертви передаватимуть на Unbroken.