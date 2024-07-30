Переможець змагань з настільного тенісу Сергій Калитюк

Львівські спортсмени вибороли три золоті медалі на Іnvictus Germany 2024. Сергій Калитюк та Дмитро Козак перемогли у змаганнях з настільного тенісу, а також спільно завоювали «золото» у парному розряді. Про це 30 липня повідомило обласне управління молоді та спорту.

Україну на змаганнях представляли 18 ветеранів війни, серед них і четверо представників Львівщини – Павло Лучків, Сергій Калитюк, Дмитро Козак та Роман Панченко.

Українська команда ветеранів на Іnvictus

Павло Лучків брав участь у змаганнях з настільного тенісу та велоперегонах на тренажері. Роман Панченко змагався у веслуванні на тренажері.

Сергій Калитюк та Дмитро Козак вибороли золоті медалі у змаганнях з настільного тенісу в одиночному розряді кожен у своїй категорії. Також спільно Дмитро та Сергій завоювали «золото» у парному розряді.

Дмитро Козак виборов золоту медаль з настільного тенісу

«Спорт – це потужна фізична та психологічна реабілітація для військових ветеранів. Саме тому на Львівщині створили проєкт спортивних можливостей для наших воїнів – "Ліга Нескорених". Безкоштовно можна займатися будь-яким адаптивним видом спорту, який розвивають у низці обласних спортивних шкіл. Запрошуємо доєднатися», – нагадав начальник управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації Роман Хім’як.

Загалом у триденних спортивних змаганнях Іnvictus Germany-2024 взяли участь представники восьми країн – України, Німеччини, США, Великобританії, Франції, Нідерландів, Бельгії та Естонії. Ветерани змагались у чотирьох видах спорту: волейбол сидячи, настільний теніс, веслування на тренажері та велоспорт на тренажері.