Збірну України зал привітав стоячи

Україна виборола на «Іграх нескорених»-2023, що відбувалися в німецькому Дюссельдорфі, 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та 8 бронзових. Це її найкращий результат за весь час участі збірної України.

Як повідомляє Суспільне Спорт, українці змагалися в дев’яти видах спорту: легкій атлетиці, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах, плаванні, стрільбі з лука, велоспорті, волейболі сидячи, баскетболі на візках та настільному тенісі. Найуспішнішими для нас стали веслування на тренажерах (11 медалей: 4 золоті і 7 срібних), плавання та стрільба з лука. Найбільше медалей для України здобув військовослужбовець ЗСУ Назар Вознюк: чотири золотих та дві срібних у плаванні і веслуванні на тренажерах.

Україна вчетверте виступала на «Іграх нескорених», цьогорічна команда складалася з 25 учасників. І це найкращий результат збірної за всю історію участі. Найбільше медалей на минулих змаганнях Україна здобула у Сіднеї у 2018 році (20).

Парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська (Тайра), яка повернулася з російського полону, виборола бронзу зі стрільби з блочного лука та срібну медаль у запливі на 50 м вільним стилем серед жінок в категорії ISD. Їй на змаганнях приділили особливу увагу. Тайру нагороджували особисто герцог та герцогиня Сассекські.

Варто відзначити, українську збірну дуже тепло зустрічали на змаганнях. Коли українці виходили на сцену під час церемонії нагородження, зал аплодував стоячи. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на правах господаря під час вітальної промови висловив українським ветеранам глибоку повагу і вдячність. А ведуча поспілкувалася з дочкою Юлії Паєвської.

Загалом в Invictus Games-2023 в Дюсельдорфі взяли участь 513 спортсменів з 21 країни, вони змагалися в 10 видах спорту протягом шести днів. Всього було розіграно 666 медалей у 229 змаганнях.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі для участі поранених військовослужбовців та ветеранів війни. Їх заснував принц Гаррі, герцог Сассекський. «Ігри нескорених» відбуваються вшосте. Україна вперше взяла участь 2017 року.