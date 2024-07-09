Безкоштовні заняття відбуваються щовівторка

У Муніципальному мистецькому центрі Львова займаються терапією мистецтвом ветеранів війни. Регулярні художні практики для військовослужбовців започаткували у квітні 2024 року, сьогодні це складова психологічного відновлення пацієнтів реабілітаційного центру Unbroken.

Творчі заняття для військових ініціювала директорка Муніципального мистецького центру Ляна Мицько та мистецтвознавиця і дружина міського голови Львова Катерина Кіт. Перші заняття для ветеранів провела художниця Марія Пляцко. Для художніх практик мисткиня підбирає потрібні матеріали та інструменти, що допомагають воїнам емоційно перезавантажитись. Разом вони творять портрет, натюрморт, аплікацію чи графічні роботи. На творчих заняттях присутні також психологині центру Unbroken.

«Цей новий досвід наповнює та відволікає від поранення. У нас вже є відвідувачі, які приходять на кожне заняття та отримали для себе нові сенси через знайомство із мистецькими практиками, якими раніше займалися хіба у дитинстві. І важливо, що муніципальний мистецький центр є інклюзивним, тобто ми пропонуємо безперешкодне пересування простором та перегляд експозицій та лекцій для тих, хто пересувається на милицях чи колісних кріслах», – зазначає директорка Муніципального мистецького центру Ляна Мицько.

Військові згадують практики, якими займалися ще в дитинстві (фото Володимира Возного)

Тренерка Марія Пляцко ділиться, що спершу мала певні острахи, сумніви в собі. Але коли ветерани повертаються на заняття, це дає впевненість, що їм це подобається.

«Ми завжди ставили перед собою завдання, що це не арт-терапія, а терапія мистецтвом. Це уроки, де ми працюємо з різними матеріалами, об’єктами, все обговорюємо і створюємо мікрокосмос, в якому працюємо над певним завданням, концентруючись саме на ньому, а не на внутрішніх рефлексіях. Завдання, котрі я пропоную, передбачають спілкування, узгодження між учасниками групи, таким чином людина не сидить мовчки, а мусить або поділитися якимись матеріалами, або домовитись, якщо ми, наприклад, виставляємо натюрморт, обираємо позицію чи кого малювати. Ці два аспекти випливають в третій – те, що людина після занять може відкритись і ми вже спілкуємось на іншому рівні», – наголошує мисткиня.

Творчість сприяє розкриттю і спілкуванню (фото Володимира Возного)

Окрім художньої практики, заняття в Муніципальному центрі для військовослужбовців – це можливість вийти за межі зони комфорту, поспілкуватися з людьми зі спільним досвідом, отримати нові навички, відволіктись та приємно провести час. А терапія мистецтвом є корисною у реабілітації, адже покращує психоемоційний стан та тренує дрібну моторику.

Військовослужбовець, який відновлюється після поранення, Ілля Дмитришин прийшов на такі творчі заняття. Зазначає, що ментальна реабілітація – дуже довгий і важливий процес, а такі заняття допомагають розслабитись, відволіктись, тренують уяву і моторику рук.

«Саме ці заняття подобаються своєю легкістю. Бо на стандартній арттерапії потрібно повністю описати всі емоції, переживання, все, що відчувається, і весь підтекст своєї роботи. В цих заняттях можна вільно малювати, легше розслабитись, комфортно спілкуватись з іншими військовими та ділитись досвідом», – пояснює Ілля Дмитришин.

Терапія мистецтвом є складовою психологічної реабілітації військових (фото Володимира Возного)

Заняття мистецтвом відбуваються в Муніципальному мистецькому центрі щовівторка о 16:00 і є безкоштовними для всіх, хто перебуває у Львові на реабілітації. Вхід до центру є інклюзивним, тому дістатися на кріслі колісному легко. Детальніше – за посиланням.

Також у Центрі навчають художниць та художників роботи з військовими, що повернулися з війни. Курси тренінгів з психіатрами, арттерапевтами мають за мету якісну підготовку митців до роботи з ветеранами.

За матеріалами Муніципального мистецького центру