Путін у своєму зверненні заговорив про громадянську війну та заколот

Російський президент Владімір Путін заявив, що Росія веде «боротьбу за виживання», і в країні намагаються «організувати заколот». Про це Путін заявив під час відеозвернення, коментуючи повстання «вагнерівців» проти російського міноборони.

У своєму зверненні він вкотре провів історчні паралелі і згадав громадянську війну, яка почалась в 1917 році.

«Це удар у спину країні та народу. Саме такого удару було завдано по Росії 1917 року, коли країна вела Першу світову війну. Але перемогу в неї вкрали. Інтриги, чвари, політиканство за спиною армії і народу обернулися найбільшим потрясінням, руйнуванням армії і розпадом держави, втратою величезних територій. У підсумку – трагедією громадянської війни...Ми не дамо цьому повторитися ... А те, з чим ми зіткнулися – це саме зрада. Непомірні амбіції та особисті інтереси призвели до зради», – заявив російський диктатор.

Путін заявив, що дії влади Росії «будуть жорсткі», а збройні сили та інші державні органи отримали необхідні накази. Він визнав, що ситуація в Ростові «залишається складною, фактично заблокована робота органів цивільного і військового управління». Він просить тих, «хто підняв зброю на бойових товаришів», припинити «участь у злочинних діях».

Власник і ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Прігожин у п’ятницю увечері, 23 червня, звинуватив міноборони РФ у навмисному ракетному ударі по тилових таборах угрупування та оголосив про «марш справедливості проти російського міноборони».

Після цього «вагнерівці» перетнули російський кордон, зайшли в російське місто Ростов і заявили про плани «йти на Москву». Вони вимагають зустрічі з російським міністром оборони Сєргєєм Шойгу.