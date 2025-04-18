Перша ракетка України вперше за 16 місяців має шанс зіграти у фіналі

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує свої виступи на престижному турнірі у Франції. У чвертьфіналі наша землячка майже не помітила іспанки Джессіки Бузас Манейро, здобувши перемогу у двох партіях.

WTA 250, Руан (Франція), 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 18) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія, WTA № 73) – 6:3, 6:2

Поєдинок тривав 1 годину і 20 хвилин. Для суперниць це була вже друга зустріч у кар’єрі – минулого сезону Еліна була сильнішою на тисячнику в Цинциннаті.

Вже у першому геймі Світоліна відіграла одразу 5 брейк-пойнтів і втримала свою подачу. У середині сету тенісистки обмінялися брейками. Перевагу українка отримала лише після сьомого гейму. Коли рахунок став 4:3 – іспанка «попливла». У другому сеті Еліна не залишила жодних шансів своїй візаві.

Наступною суперницею Світоліної буде 90-й номер світової класифікації – румунка Єлена-Габріела Русе. Два попередні поєдинки між ними завершилися перемогами українки – у Чикаго-2023 і К'яссо-2021. Матч відбудеться у суботу, 19 квітня.

Цікаво, що для Еліни це буде 46-й півфінал у кар'єрі й перший з січня 2024 року – тоді в Окленді вона дійшла до фіналу, де поступилася американці Коко Гофф.