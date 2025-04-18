Детективи виявили незаконні теплиці в Овідіопольській громаді

Детективи Бюро економічної безпеки на Одещині виявили теплиці та склади, в яких вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах. Про це повідомив керівник БЕБ Олександр Ткачук в п’ятницю, 18 квітня.

Зазначається, що 16 теплиць облаштували посеред поля в Овідіопольській громаді на Одещині. Тютюн вирощували за допомогою крапельного зрошення. Після цього листя сушили, подрібнювали та фасували по коробках. Готову сировину фігуранти планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.

«Під час проведення обшуків детективи вилучили майже 56 тонн вирощеної продукції, техніку для посіву, шланги для поливу, промислову лінію для сушіння та подрібнення тютюну. Вилучену продукцію направлено для проведення необхідних судових експертиз. Триває досудове розслідування», – розповів Олександр Ткачук.

За його словами, завдяки роботі детективів вдалось припинити незаконне вирощування та обробку тютюну без ліцензії в Одеській, Хмельницький та Львівській областях. Співробітники БЕБ вилучили 101 407 кг тютюну.

Загалом з січня по березень 2025 року детективи БЕБ відкрили понад 70 кримінальних проваджень з приводу незаконного обігу тютюнових виробів та вилучили три виробничих сигаретних лінії.