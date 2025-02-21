На складах виявили сигарети з підробленими акцизами

Детективи Бюро економічної безпеки в Києві викрили групу зловмисників, які організували незаконну торгівлю тютюновими виробами з підробленими марками акцизного податку. Вартість вилучених контрафактних товарів становить близько 12 млн грн, повідомили в пресслужбі БЕБ в п’ятницю, 21 лютого.

За даними слідства, незаконно виготовлені підакцизні товари зберігали в орендованих складських приміщеннях. Зловмисники доставляли фальсифікат по всій країні службами доставки, а також самостійно.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 121 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів, майже 11 тис. електронних сигарет з рідинами для куріння. За даними відомства, орієнтовна вартість становить майже 12 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що детективи БЕБ викрили групу зловмисників, які налагодили промислове виробництво та продаж підроблених батарейок Duracell. Фальсифікат виготовляли на території Київської, Львівської, Харківської та Одеської областей.