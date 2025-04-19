Польські F-16 беруть участь у військовому параді у 2024 році

Вперше в історії Польщі жінка стала пілотом винищувача американського виробництва F-16. Про це повідомив 18 квітня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Важлива новина для наших ВПС і всієї польської армії – перша жінка стала пілотом F-16. Вона пройшла навчання в США і тепер може пілотувати наші винищувачі», – написав Косіняк-Камиш у Х.

За словами міністра, пілотеса службить на 32-й тактичній авіаційній базі у місті Ласьк, розташованому в центральній частині країни. Імені військовослужбовиці Косіняк-Камиш не уточнив.

Міністр національної оборони зазначив, що ще одна жінка, яка зможе пілотувати F-16, наразі проходить навчання на 31-й базі у Кшесіні.

До слова, Польща періодично підіймає свою авіацію, зокрема й F-16, через російські обстріли України. Втім, наразі польські війська не залучають до збиття ворожих цілей.

Зазначимо, за словами Юрія Ігната, в Україні станом на 2024 рік не було жінок, які навчаються на F-16. Втім, наразі тривають навчання для пілотів-чоловіків, які літатимуть на наданих партнерами винищувачах F-16.

Нагадаємо, наприкінці березня Збройними силами України уклала контракт «18-24» перша дівчина. 21-річна Вероніка долучилась до лав 72-ї ОМБр. Наразі військова з побратимами проходить посилену підготовку, після чого їх відправлять на фронт