Рітувальники ліквідовують пожежу на Сумщині

У ніч на суботу, 19 квітня, російські окупанти завдали комбінованого удару по території України, застосувавши різні типи ракет, а також ударні безпілотники. Внаслідок атаки є руйнування у кількох областях, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Так, з 21:00 18 квітня росіяни атакували Україну чотирма різними типами озброєння. Загалом окупанти випустили 8 ракет, а також 87 дронів-камікадзе й дронів-імітаторів. Зокрема, в ніч на 19 квітня росіяни випустили по Україні:

три балістичні ракети «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму

дві протикорабельні ракети «Онікс» з Криму

три протирадіолокаційні ракети Х-31П

87 ударних безпілотників та дронів-імітаторів з російських Міллєрова, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також з Гвардійського в Криму

«Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Станом на 09:00 військовослужбовці підтвердили збиття 33 безпілотників на сході, півночі та півдні країни. Ще 36 дронів-імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків.

Результат роботи ППО у ніч на 19 квітня

У пресслужбі Повітряних сил повідомили, що внаслідок російської атаки є руйнування у шістьох областях України. Зокрема, постраждала Одеська область, де внаслідок російської атаки загорілися фермерські господарства. За даними ДСНС, вогонь ліквідували як рятувальники, так і місцеві пожежники. Внаслідок атаки немає жертв чи постраждалих.

У Сумській області внаслідок ворожої атаки на території трьох громад зайнялися пожежа. За даними ДСНС, загоряння відбулися у нежитлових приміщеннях, також пошкоджені транспортні засоби. Інформація про постраждалих внаслідок обстрілів не надходила.

Також є руйнування на території Харківщини, Донеччини та Запоріжжя. На момент публікації у місцевих ОВА не повідомляли про наслідки нічної атаки.