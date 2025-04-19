Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі: пряма трансляція
У суботу, 19 квітня, у переддень Великодня в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь. Традиційно віряни з усього світу збираються у храмі Гробу Господнього, аби стати свідками цього явища. У 2025 році церемонія сходження розпочалось о 12:30 за київським часом.
Загалом церемонія триває кілька годин. Самому сходженню передує служба, а перед сходженням Благодатного вогню в храмі гасять свічки, лампади та світильники. Після цього Єрусалимський патріарх входить до каплиці Гробу Господнього з факелами та свічками, а молитви на свічки та факели сходить Благодатний вогонь. Після цього священнослужителі передають Благодатний вогонь присутнім.
Благодатний вогонь – символічний. Він зʼявляється в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі в Велику суботу перед православним Великоднем. Це явище символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового, яке вважається святинею для віруючих. Його поява напередодні православного Великодня, незважаючи на регулярність, називають «дивом сходження Благодатного вогню».
Поширення Благодатного вогню по всьому світу є знаком єдності християн та нагадуванням про важливість Воскресіння Христового. Після сходження вогонь потрапляє і до України. Зазвичай його доправляють до Києва, звідки розвозять по всіх регіонах.