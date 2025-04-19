Кожного року Благодатний вогонь сходить храмі Гробу Господнього

У суботу, 19 квітня, у переддень Великодня в Єрусалимі сходить Благодатний вогонь. Традиційно віряни з усього світу збираються у храмі Гробу Господнього, аби стати свідками цього явища. У 2025 році церемонія сходження розпочалось о 12:30 за київським часом.

Загалом церемонія триває кілька годин. Самому сходженню передує служба, а перед сходженням Благодатного вогню в храмі гасять свічки, лампади та світильники. Після цього Єрусалимський патріарх входить до каплиці Гробу Господнього з факелами та свічками, а молитви на свічки та факели сходить Благодатний вогонь. Після цього священнослужителі передають Благодатний вогонь присутнім.

Благодатний вогонь – символічний. Він зʼявляється в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі в Велику суботу перед православним Великоднем. Це явище символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового, яке вважається святинею для віруючих. Його поява напередодні православного Великодня, незважаючи на регулярність, називають «дивом сходження Благодатного вогню».​

Поширення Благодатного вогню по всьому світу є знаком єдності християн та нагадуванням про важливість Воскресіння Христового.​ Після сходження вогонь потрапляє і до України. Зазвичай його доправляють до Києва, звідки розвозять по всіх регіонах.