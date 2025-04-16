Запалення Благодатного вогню має глибоке духовне значення

Благодатний вогонь – це одне з найбільших чудес християнського світу, яке щорічно відбувається в Єрусалимі. Велика субота перед Великоднем – це час, коли віряни з усього світу збираються в храмі Гробу Господнього, щоб стати свідками цього знаменного явища. У 2025 році Благодатний вогонь зійде 19 квітня, пише ​«Час». Церемонія розпочнеться близько 12:30 за київським часом.

Що таке Благодатний вогонь

Благодатний вогонь – це символічний вогонь, який з'являється в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі в Велику суботу перед православним Великоднем. Це явище символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового, яке вважається святинею для віруючих. Його поява напередодні православного Великодня, незважаючи на регулярність, називають «дивом сходження Благодатного вогню».​

Як сходить Благодатний вогонь

Перед сходженням Благодатного вогню в храмі гасять всі свічки, лампади та світильники. Після цього Єрусалимський патріарх входить до каплиці Гробу Господнього з факелами та свічками. Після молитви на свічки та факели сходить Благодатний вогонь. Цей вогонь символізує вихід з Гробу світла істинного, тобто Ісуса Христа.

Навіщо запалюють Благодатний вогонь

Запалення Благодатного вогню має глибоке духовне значення. Він символізує перемогу життя над смертю, світло над темрявою та воскресіння Ісуса Христа. Вогонь, що сходить, вважається знаком Божої благодаті та відродження. Його поширення по всьому світу є знаком єдності християн та нагадуванням про важливість Воскресіння Христового.​

Як Благодатний вогонь потрапляє до України

Після сходження Благодатного вогню в Єрусалимі, він доставляється до різних країн світу. В Україні Благодатний вогонь зазвичай прибуває до Києва, звідки його розвозять по всіх регіонах. Віряни отримують його в храмах, де запалюють свої свічки від цього святого вогню, що приносить відчуття духовної єдності та благословення.​