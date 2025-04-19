Внаслідок аварії загинув 62-річний водій Mazda

Біля Виноградова Закарпатської області сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинув 62-річний водій Mazda. Про це у суботу, 19 квітня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Закарпаття.

Аварія трапилась у п’ятницю, 18 квітня, у селі Онок Берегівського району близько 17:20. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка попередньо встановила обставини ДТП.

«62-річний водій автомобіля Mazda, рухаючись дорогою сполученням “Онок-Виноградів”, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зʼїхав у кювет, де авто перекинулося», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті людини, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Автомобіль помістили на арештмайданчик. Також слідчі проведуть кілька експертиз для встановлення всіх обставин та точної причини ДТП.

Нагадаємо, 2 квітня сталася аварія у селі Глибоке Ужгородського району. 18-річний водій BMW зіткнувся з відбійником та загинув на місці від отриманих травм.