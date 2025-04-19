Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік побував на фронті в Україні

Американський конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік відвідав українських військових на фронті. Там він підписав снаряд для російського диктатора Владіміра Путіна. Про це Браян Фіцпатрік повідомив у своїх соцмережах.

За словами Браяна Фіцпатріка, він побував на фронті біля кордону з Росією. Як розповів конгресмен, раніше ця територія була лісом, який повністю спалили росіяни. Також Браян Фіцпатрік підписав снаряд для російського диктатора Владіміра Путіна. На опублікованих кадрах видно напис: «Для Путіна. Мир через силу».

«Для мене було великою честю передати дуже “особисте” послання Владіміру Путіну, з передової лінії фронту біля російського кордону... Єдині дозволені деталі, якими можна поділитися – це те, що “послання було доставлено в ціль”», – сказав Браян Фіцпатрік.

Конгресмен також повідомив, що поспілкувався на фронті з українськими військовими – чоловіками та жінками. На думку республіканці, всі вони борються за демократію та свободу.

«Тут чудовий бойовий дух, боротьба за демократію і свободу. Ми американці повинні підтримати їх... Я закликаю своїх колег по Конгресу приїхати сюди, не тільки їхати до Києва. Приїдьте на фронт та проведіть час з цими чоловіками та жінками [...] Американці люблять незалежність, українці також люблять незалежність та б'ються за неї», – сказав американський конгресмен.

Зазначимо, що у четвер, 17 квітня, Володимир Зеленський провів зустріч з Браяном Фіцпатріком. За словами президента, вони обговорювали мир в Україні.

«Головні теми нашої розмови – зусилля для встановлення достойного і тривалого миру, американська пропозиція щодо повного й безумовного припинення вогню та гарантії безпеки для України», – розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2025 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський [Radosław Sikorski] привіз на конференцію консерваторів у США безпілотник Shahed іранського виробництва, яким росіяни атакували Україну.