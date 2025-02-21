Збитий в Україні російський безпілотник на конференції у США

Голова міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський [Radosław Sikorski] привіз на конференцію консерваторів у США російський безпілотник Shahed, який збили в Україні. Про це польський міністр повідомив у соцмережі Х.

За словами Радослава Сікорського ударний безпілотник Shahed збили українські військові. Спочатку його привезли до Польщі, а вже звідти він його привіз.

«Конференція консерваторів (CPAC) у Вашингтоні є однією з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року відвідувачі можуть побачити збитий українцями та наданий Польщею символ смерті тисяч невинних: іранський дрон "шахед"», – зазначив Радослав Сікорський.

Радослав Сікорський зауважив, що у суботу, 22 лютого, на конференції, ймовірно, буде присутній президент США Дональд Трамп.

До слова, що росіяни щоночі атакують Україну ударними безпілотниками. В ніч на 21 лютого російські військові випустили по Україні 160 ударних безпілотників.

Додамо, що за інформацією польського сайту Rzeczpospolita, Радослав Сікорський вилетів до США 20 лютого на прохання Вашингтона. Там польський мінітр мав зустрітися державним секретарем Марко Рубіо.

Нагадаємо, 15 січня президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським у Варшаві закликав країни Північноатлантичного альянсу запросити Україну до НАТО.