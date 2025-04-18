Олександр Тупицький разом із сім'єю втік з України у березні 2022 року

Колишньому голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому, якого підозрюють в корупції та незаконному перетині кордону, анулювали український і закордонний паспорти. У зв’язку з цим Подільський районний суд Києва відклав судове засідання за обвинуваченням колишнього голови КСУ. Про це в п’ятницю, 18 квітня, повідомив «Судовий репортер».

62-річний Олександр Тупицький не зміг взяти участь у судовому засіданні у режимі відеозвʼязку через проблеми з генеруванням електронного цифрового підпису.

«Для авторизації в системі “Електронний суд” потрібен електронний цифровий підпис. При спробі згенерувати підпис у Тупицького виникли проблеми – система не змогла його ідентифікувати. Зʼясувалося, що в грудні 2024 року управління Державної міграційної служби в Закарпатській області визнало недійсними паспорти Тупицького – внутрішній і закордонний», – ідеться в матеріалі.

У міграційній службі офіційно не пояснили, чому паспорти ексглави КСУ визнані недійсними. Захист Тупицького заявив, що планує звертатися до адміністративного суду щодо «визнання неправомірними дій міграційної служби».

У засіданні 18 квітня адвокат Тупицького Максим Бахарєв просив суд дозволити його клієнту брати участь по відеозвʼязку за допомогою будь-якої іншої програми, що не потребує цифрового підпису. Однак законодавством така можливість не передбачена, тому суддя відмовила у клопотанні захисту, а засідання відклали до червня.

«[Прокурори] вимагали, щоби суд взагалі позбавив Тупицького права на участь у судових засіданнях по відеозвʼязку. На їх думку, Тупицький вкотре винен у зриві розгляду справи, адже міг би повернутися в Україну», – додає видання.

Адвокат заперечив цю можливість, пояснивши, що в Австрії розслідують кримінальну справу про отруєння Тупицького ртуттю восени 2024 року. Ексголова КСУ, за його словами, охороняється австрійською поліцією.

«Є у нього обґрунтовані побоювання приїхати до України та перебувати тут, бо навіть в Австрії його знайшли й вчинили злочинні дії», – заявив адвокат екссудді.

У чому підозрюють Олександра Тупицького

Журналісти-розслідувачі програми «Схеми» оприлюднили інформацію про те, що колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз АР Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. При цьому він не відобразив інформацію про землю у своїй декларації про майно та доходи.

Крім того, Тупицького викрили у намаганні підкупити свідка в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України Юрія Татькова для того, щоб той дав неправдиві свідчення у справі з незаконним захопленням майна Зуївського енергомеханічного заводу.

Протягом 2018-2019 років колишній голова Конституційного суду начебто сам неодноразово надавав слідчому Генпрокуратури неправдиві свідчення в цій справі. За цим фактом Олександру Тупицькому оголосили підозру у вчинені кримінальних злочинів за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 ККУ.

У 2021 році президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від виконання обов’язків та скасував указ президента-втікача Віктора Януковича про призначення його суддею Конституційного суду. Утім, Тупицький оскаржив указ, а у березні 2022 року Олександр Тупицький виїхав з України в Австрію як біженець. Він покинув країну через пункт пропуску «Косино» у Закарпатській області. З травня 2022 року Тупицького оголосили у розшук.

У жовтні 2022 року прокуратура Відня видала розпорядження Інтерполу про зняття Тупицького з розшуку. У травні 2023 року Земельний суд із кримінальних справ міста Відня відмовив в екстрадиції Тупицького до України.

У грудні 2024 року Печерський районний суд заочно арештував Тупицького за підозрою в незаконному перетині кордону. За версією слідства, до схеми, яка дозволила Тупицькому втекти, причетні співробітник Держприкордонної служби та заступник начальника одного з районних відділів поліції Закарпаття.