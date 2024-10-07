Олександр Тупицький втік з України у 2022 році

Співробітники ДБР спільно з поліцією, СБУ та ДПСУ викрили та повідомили про підозру посадовцям, які допомогли втекти з України колишньому голові Конституційного Суду Олександру Тупицькому, підозрюваному в корупції. Офіс Генпрокурора повідомив пособникам Тупицького про підозру в незаконному переправлянні за змовою, повідомили у пресслужбі ДБР та Офісу Генпрокурора у понеділок, 7 жовтня.

За даними слідства, до схеми, яка дозволила Тупицькому втекти, причетні співробітник Державної прикордонної служби України та заступнику начальника одного з районних відділів поліції Закарпатської області. Правоохоронець створив організовану групу, яка переправляла ухилянтів через державний кордон на Закарпатті.

«Для цього він найняв водія, який перевозив чоловіків за межі України на автомобілі через пропускні пункти, де працювали члени цього угруповання. Він особисто контролював, щоб прикордонники пропускали ці автомобілі без перевірки документів у пасажирів та огляду транспортного засобу. Натомість документи перевіряли лише у водія, і тільки його вносили до бази даних осіб, які перетнули державний кордон України», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Після перетину кордону водій виходив з авто та передавав керування ухилянту, а сам переходив на територію України пішим переходом, де й отримував нагороду від заступника начальника поліції. У ДБР зазначили, що саме цією схемою у березні 2022 року скористався підозрюваний у хабарництві ексголова КСУ Олександр Тупицький. Правоохоронці додали, що Тупицький також сприяв незаконному перетину кордону ще двом військовозобов’язаним, які їхали з ним в авто.

Правоохоронці Угорщини надали відомості про осіб, які незаконно виїхали з України. Олександр Тупицький перебуває в Австрії, куди Україна вже направила клопотання про затримання та видачу екссудді. Зазначимо, 59-річний Олександр Тупицький з весни 2022 року проживає в австрійському Відні як біженець і стверджує, що перетнув український кордон законно, як «звільнений від мобілізації».

У чому підозрюють Олександра Тупицького

Журналісти-розслідувачі програми «Схеми» оприлюднили інформацію про те, що колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. При цьому він не відобразив інформацію про землю у своїй декларації про майно та доходи.

Крім того, Тупицького викрили у намаганні підкупити свідка, щоб той дав неправдиві свідчення у справі з незаконним захопленням майна Зуївського енергомеханічного заводу. Тоді Тупицький діяв в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова.

Протягом 2018-2019 років колишній голова Конституційного суду неодноразово надавав слідчому Генпрокуратури неправдиві свідчення в цій справі. За цим фактом Олександру Тупицькому оголосили підозру у вчинені кримінальних злочинів за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 ККУ.

У 2021 році президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від виконання обов’язків та скасував указ президента-втікача Віктора Януковича про призначення його суддею Конституційного суду. Втім, Тупицький оскаржив указ, а на початку повномасштабної війни Росії проти України виїхав з країни через пункт пропуску «Косино» у Закарпатській області. З травня 2022 року Тупицький оголошений у розшук.