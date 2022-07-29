Олександра Тупицького підозрюють у низці кримінальних злочинів та підробці свідчень

Подільський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід колишньому голосі Конституційного Суду України Олександру Тупицькому у вигляді тривання під вартою. Сам Олександр Тупицький перебуває у міжнародному розшуку.

Як повідомили у п’ятницю, 29 липня, в ДБР, суд дозволив заочно арештувати Олександра Тупицького. Це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії, де він переховується від слідства. Крім цього, суд повернув державі суму застави, яку раніше визначили як міру запобіжного заходу.

За версією слідства, у жовтні 2018 року Олександр Тупицький, діючи в інтересах екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, намагався підкупити свідка, щоб той дав неправдиві свідчення у справі з незаконним захопленням майна Зуївського енергомеханічного заводу.

Крім цього, впродовж 2018-2019 років колишній голова Конституційного суду неодноразово надавав слідчому Генпрокуратури неправдиві свідчення в цій справі. За цим фактом Олександру Тупицькому оголосили підозру у вчинені кримінальних злочинів за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 ККУ.

Торік президент України Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади, а потім скасував указ Януковича про призначення його суддею Конституційного суду. Тупицький оскаржив цей указ.

Наприкінці березня стало відомо, Олександр Тупицький незаконно виїхав їз України через пункт пропуску «Косино» у Закарпатській області й наразі перебуває в Австрії. Цей злочин почало розслідувати ДБР, а 27 травня Подільський районний суд Києва оголосив його у міжнародний розшук.