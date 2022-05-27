Олександра Тупицького підозрюють у низці кримінальних злочинів та підробці свідчень

Подільський районний суд Києва оголосив колишнього голову Конституційного суду Олександра Тупицького в міжнародний розшук. Раніше його відсторонили від займаної посади через підозру в корупції, а наприкінці березня він незаконно виїхав із України.

Як повідомили у п’ятницю, 27 травня, повідомили в Офісі генерального прокурора, 17 березня Олександр Тупицький незаконно виїхав їз України через пункт пропуску «Косино» у Закарпатській області й наразі перебуває в Австрії. Через це 27 травня Подільський районний суд Києва оголосив його у міжнародний розшук.

За версією слідства, у жовтні 2018 року Олександр Тупицький, діючи в інтересах екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, намагався підкупити свідка, щоб той дав неправдиві свідчення у справі з незаконним захопленням майна Зуївського енергомеханічного заводу.

Крім цього, впродовж 2018-2019 років колишній голова Конституційного суду неодноразово надавав слідчому Генпрокуратури неправдиві свідчення в цій справі. За цим фактом Олександру Тупицькому оголосили підозру у вчинені кримінальних злочинів за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 ККУ.

Торік президент України Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади, а потім скасував указ Януковича про призначення його суддею Конституційного суду. Тупицький оскаржив цей указ.

Наприкінці березня стало відомо, що він незаконно виїхав за кордон в умовах воєнного стану. Цей злочин почало розслідувати ДБР.