Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький поруч із автомобілем дружини у центрі Відня

ДБР офіційно підтвердило інформацію про незаконний перетин кордону відстороненим головою Конституційного суду Олександром Тупицьким. Слідчі розслідують факт втечі Тупицького за кордон та підозрюють причетність правоохоронців.

Під час досудового розслідування слідчі ДБР встановили, що Олександр Тупицький залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів. Олександру Тупицькому 59 років і він не мав права виїздити за межі України під час воєнного стану.

Наприкінці березня Олександра Тупицького помітили у Відні, про це повідомила авторка програми «Схеми: корупція в деталях» Наталія Седлецька. ДБР підтвердило цю інформацію.

За інформацією Державної прикордонної служби, у законний спосіб Тупицький державний кордон України не перетинав.

Триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Нагадаємо, Олександр Тупицький – обвинувачений у корупційних діях. Торік президент України Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади, а потім скасував указ Януковича про призначення його суддею Конституційного суду. Тупицький оскаржив цей указ.

Скандал з Тупицьким і Конституційним судом почався після скасування ним електронного декларування та обмеження повноважень Національного агентства із запобігання корупції. У грудні 2021 року Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Тупицького та його дружини через хабарництво.