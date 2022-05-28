Колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, який під час широкомасштабного російського вторгнення виїхав за кордон і перебуває у Відні, відреагував на рішення Подільського райсуду оголосити його у розшук, а також прокоментував справу, яку проти нього розслідують в Україні.

У коментарі «Радіо Свобода» він заявив, що вважає рішення суду про розшук «незаконним», а саму справу проти нього – «зведенням рахунків», не називаючи імен.

«Я вважаю, що рішення є незаконним. По-перше, справа розглянута у відсутності захисників, які в цей час перебували у Вінниці в іншому судовому процесі, про що суд завчасно був попереджений. По-друге, суду було надане моє місце перебування. Розшукують людину, коли невідоме її місце перебування», – сказав Тупицький.

Колишній голова Конституційного суду також підтвердив, що зараз перебуває у Відні – столиці Австрії і запевнив, що він «офіційно зареєстрований державними органами». Причини своєї неявки до суду він назвав «тимчасовими».

«В мене є певний медичний документ моєї дружини – в мене на сьогоднішній день троє неповнолітніх дітей, один з них тільки народився – син. І нічого страшного не було б, якби суд пішов шляхом слухання справи по відеоконференції. Є лист голови Верховного суду, який допускає в такій ситуації проводити такі процеси. Тим самим я хочу сказати, що я ніяким чином не переховуюсь від правосуддя, зацікавлений у розгляді цієї справи», – заявив Тупицький.

Він не виключає, що розгляне можливість оскарження рішення суду. На думку Тупицького, зараз йде «великий тиск на суддю», який ухвалив рішення про його розшук.

До цього журналісти «Радіо Свобода» опублікували запис розмови за участю Олександра Тупицького, який свідчив, що він як районний суддя Донецька у період 2006-2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу. Після цього, вже працюючи заступником голови КСУ, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.

У коментарі журналістам 28 травня Тупицький підтвердив, що на аудіозаписах – його голос.

Тупицький у перші дні повномасштабного російськоговторгнення переїхав до Стрия на Львівщині, а згодом втік до Австрії, хоча виїзд за кордон чоловікам до 60 років із певними винятками заборонений. Втечу Тупицького розслідує ДБР

15 травня у судді Конституційного суду Олександра Тупицького завершився термін повноважень. У 2021 році президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ, хоча цей указ був незаконним, оскільки звільняти суддів КСУ може лише КСУ.