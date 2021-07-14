Президент Володимир Зеленський видав указ, яким скасував укази про призначення Олександра Тупицького суддею КСУ

Верховний Суд визнав протиправним та скасував указ президента Володимира Зеленського, яким він звільнив з посади голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Офіс президента це рішення планує оскаржувати.

Про рішення суду повідомили радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк та адвокат Тупицького Олександр Лещенко в коментарі «Громадському» в середу, 14 липня.

Зі слів адвоката, Верховний Суд скасував відповідний указ, оскільки «президент порушив низку приписів і конституцій із закону України про Конституційний Суд». А цей закон, як наголосив Лещенко, не передбачає права президента скасовувати указ про призначення чи звільняти суддю Конституційного Суду.

Водночас Подоляк в коментарі журналістам заявив, що рішення Верховному Суду «суперечить юридичній логіці» і його планують оскаржити вже найближчим часом.

«Безумовно, це не остаточне рішення — буде апеляція. Буквально на днях. Тупицький так і залишиться за межами Конституційного Суду. А проте пропоную вважати це рішення конкретним проявом опору суддів реформі, яка схвалена парламентом», – розповів він.

Справа Олександра Тупицького: що відомо

21 грудня, «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес.

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на понеділок, 28 грудня, до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій у справі екс-голови Татькова. Тупицький підтвердив, що отримав повістку про виклик, але у відповідь підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора.

29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького від посади на два місяці, незважаючи на твердження Конституційного суду про те, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КСУ.

Вже 27 березня президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.